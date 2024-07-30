Rus yetkili yemin törenine katılmak üzere Tahran'da

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere üst düzey bir heyetin başındaTahran’a geldi.

Vyacheslav Volodin, İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Ruhullah Mütefekkırazad ve Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov tarafından Mehrabad Havalimanı’nda karşılandı.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde temsilcilerin katılımıyla bugün yerel saatle 16.00'da yemin töreni düzenlenecek.

Leyla Ferahani