Pezeşkiyan ile Paşinyan görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü, tarihi, dostane ve iyi komşuluğa dayalı olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin İran’ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca “İki ülkenin üst düzey yetkililerinin iradesiyle yeni dönemde tüm kapasitemizi kullanarak ilişkileri mümkün olduğunca güçlendirmeye çalışacağız” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçimlerdeki zaferinden dolayı Pezeşkiyan’a tebriklerini yineleyerek, İran ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin mümkün olduğunca güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Leyla Ferahani