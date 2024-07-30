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30 Tem 2024 15:06

Irak Başbakanı Sudani Tahran'a geldi

Irak Başbakanı Sudani Tahran'a geldi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve beaberindeki heyet İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geldi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve beaberindeki heyet İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geldi.

Irak heyetinde Meclis Başkan Vekili Muhsin El-Mandalavi de yer alıyor.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yerel saatle 16.00'da yemin töreni düzenlenecek.

News ID 1918907

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