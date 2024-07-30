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30 Tem 2024 16:23

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Pezeşkiyan'ın yemin töreni başladı

Pezeşkiyan'ın yemin töreni başladı

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni, yerli konukların yanı sıra birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla başladı.

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni, yerli konukların yanı sıra birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla başladı.

5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

İşte pezeşkiyan'ın yemin töreni ile ilgili son gelişmeler:

Galibaf konuşuyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf törendeki konıuşması başladı...

Ayrıntıları gelecek....

News ID 1918908

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