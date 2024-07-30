Pezeşkiyan'ın yemin töreni başladı

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni, yerli konukların yanı sıra birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla başladı.
5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.
İşte pezeşkiyan'ın yemin töreni ile ilgili son gelişmeler:
Galibaf konuşuyor
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf törendeki konıuşması başladı...
Ayrıntıları gelecek....
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