Pezeşkiyan Yemenli yetkili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede Müslümanlara yönelik baskıların son bulması için İslam ülkeleri arasında işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yemen’in Filistin halkına desteğini çok önemli ve etkili olarak gören Pezeşkiyan, “Yemen milletinin emperyalizmin baskı ve düşmanlıklarına karşı gösterdiği direniş çok kıymetli ve övgüye değerdir” dedi.

İran ve Yemen arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin gücünün birlik içinde artacağını vurguladı.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ise, İran ve Yemen arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve derin olduğuna değinerek, “İran ve Yemen arasındaki benzerlikler, iki ülke arasında istikrarlı ilişkilerin oluşmasına yol açmıştır” ifadelerinde bulundu.