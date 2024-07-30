İran-Türkmenistan sınırlarını dostluk kapısına dönüştürmeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ile Türkmenistan'ın ortak kültürel değerlerine ve uzun geçmişe dayanan ilişkilerine değinerek, ''Komşu ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında yer almaktadır. Bu yaklaşım, hem iki ülke hem de bölge için birçok fayda sağlayacaktır.'' dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, ''Bu doğrultuda İran-Türkmenistan sınırlarını iki ülke halkları için dostluk ve kardeşlik sınır kapısına dönüştürmeye çalışmalıyız.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Kötü niyetli taraflar İran ve Türkmenistan arasındaki dostluk ilişkilerini bozmaya çalışıyor, ancak kararlılığımızla bunun üstesinden geleceğiz.'' diye konuştu.

Türkmen yetkili, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.