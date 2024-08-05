  1. Siyaset
5 Ağu 2024 16:00

Bakıri: İsrail zulmüne sessiz kalmamalıyız

Bakıri: İsrail zulmüne sessiz kalmamalıyız

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile yaptığı görüşmede, ''İsrail zulmüne sessiz kalmamalıyız.'' dedi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile buluştu.

Burada konuşma yapan Bakıri, Gazze'de devam eden sivil katliamlara tepki göstererek, ''Filistin topraklarının işgal edilesi, insanların yerinden edilmesi ve soykırım karşısında sessiz kalmamalıyız. Bu hepimiz için ahlaki bir görev ve sorumluluktur.'' dedi.

Zulme, suça ve işgale karşı sessizliğin İsrail için ''ödül'' olduğunu belirten Bakıri, ''Adaletsizliğe kayıtsızlık kalmak eylemsizliğe yol açar, eylemsizlik ise saldırganları cesaretlendirir ve yakında işlenen savaş suçlarının normalleşmesine tanık olacağız.'' ifadesini kullandı.

Bakıri, ''İsrail rejiminin kötü eylemleri ve zulmü karşısında kayıtsız kalmak bir tür ahlaki ihmaldir.'' diye konuştu.

News ID 1919109

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler