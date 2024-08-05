Bakıri, Slovenya Dışişleri Bakanı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Bu telefon görüşmesinde bölgede barış ve istikrarın korunmasında İran'ın rolüne, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Siyonist rejimin uluslararası haklarını ihlal eden eylemlerinin kınanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Siyonist rejimin Gazze’deki saldırılarının devam etmesine ve genişlemesine değinen Bakıri, “Siyonist rejimin Gazze'deki savunmasız Filistin halkına karşı yaklaşık üç yüz gün süren savaşının ardından, mağlup Siyonistler en gelişmiş askeri teçhizatlarını kadınları, çocukları, savunmasız insanları ve sivil yerleri öldürmek için kullanıyor. Bunun yanı sıra Yemen, Lübnan gibi diğer ülkelerde ve son olarak Tahran'da da sivillerin yaşadığı yerlere yönelik terör eylemleri gerçekleştirmeye başlamıştır” dedi.

Avrupa ülkelerinin İsmail Heniyye suikastını kınamamasını eleştiren Bakıri, “İran olarak Avrupalı ​​tarafların sessizliğine ve Siyonist rejimin Tahran, Yemen ve Lübnan'daki saldırganlığına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tek bir açıklama yapılmasına bile izin verilmemesine şaşıyoruz. Ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı’na düzenlenen suikastın Avrupa ülkeleri tarafından kınanmaması da bizim için bir sorudur” ifadelerinde bulundu.

Bakıri, “İran, hiç şüphesiz, Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine karşı caydırıcılık oluşturmak ve Batı Asya'da güvenlik ve istikrarın devamını sağlamak amacıyla güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki meşru ve doğal hakkını kullanacaktır” ifadesini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise, İran’ın kendini savunma hakkına işaret ederek, "Uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınıyoruz ve tüm tarafların itidal göstererek bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar atmasını umuyoruz” dedi.

İran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliği yönündeki rolünün önemini vurgulayan Fajan, “Filistin halkının acısını inkar etmiyoruz ve belirli bir programa göre ateşkes sağlanmasından yanayız. İran İslam Cumhuriyeti önemli bir rol oynayabilir. Slovenya her zaman diyalog için bir temel oluşturmaya ve Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasını engellemeye hazırdır” ifadelerinde bulundu.