Bakıri ile Mısır Dışişleri Bakanı arasında görüşme

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Siyonist rejim tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın sonuçları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konudaki acil toplantısı ele alındı.

Bakıri bu görüşmede, Siyonist rejimin Heniyye suikastını ele almak için düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'deki olağanüstü toplantısına ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin Siyonist rejim tarafından ihlal edildiğine değinerek, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının İslam dünyası ve Filistin meselesi için faydalı ve etkili olmasını ve tehdit ve ceza mekanizmalarıyla Siyonist rejimin askeri ve güvenlik vahşetinin önüne geçilebilmesini umut etti.

ABD ve Avrupa hükümetlerinin şehit Heniyye suikastını kınamama yönündeki yaklaşımına dikkat çeken Bakıri, "Siyonist rejim, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenidir ve İean kararlı tepkisiyle bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın nedenini çözecektir" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati ise, Siyonist rejimin bölgede gerginliğe neden olan eylemlerine ve işgal altındaki bölgelerde ateşkes sağlanmamasına değinerek, "Mısır, Siyonist rejimin tehlikeli eylemlerine karşı tüm Avrupalı ​​ve Amerikalı tarafları uyardı ve bölgedeki gerilimin azalmasını umuyor" dedi.