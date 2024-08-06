İran'dan Batı'ya Gazze tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Batı'nın Siyonist İsrail'e ve Gazze'deki sivil katliamlara desteğine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında, ''Amerika ve Avrupa’ya göre, yabancı bir işgal gücüne karşı topraklarını savunan, tepeden tırnağa silahlanmış, çocuk ve kadın katili saldırgan bir orduya karşı evlerini, ailelerini ve şerefini savunmak için mücadele eden gruplar teröristtir ve işgal altındaki bu mazlum millete destek verenler ise terör destekçisidir!

Ancak 10 ayda yaklaşık (10 bini çocuk) 40 binden fazla sivili katleden işgalci rejim terörist değil, hatta alkışı ve her türlü siyasi, güvenlik, askeri ve silah desteğini hak ediyor!'' ifadelerine yer verildi.

Kenani, Batı’nın Gazze savaşında haysiyet ve onurunu kaybetiğini dile getirdi.