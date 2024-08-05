Pezeşkiyan: Rusya stratejik ortağımız

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Rusya'nın zor günlerde İran'ın yanında yer aldığını belirterek, ''Bu stratejik ortakla ilişkilerin geliştirilmesi İran'ın dış politikanın önceliklerinde bulunuyor.'' dedi

Pezeşkiyan, İran ve Rusya arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

ABD liderliğindeki “tek kutuplu dünya düzeninin sonu”nun geldiğini kaydeden Pezeşkiyan, ''Çok kutuplu bir dünya düzeni kurma yönünde İran ve Rusya arasındaki işbirliği küresel güvenlik ve barışın lehine olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, ''Gazze'de mazlum ve savunmasız insanlara yönelik saldırıların devam etmesi ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması, İsrail rejiminin tüm uluslararası hukuk ve yasaları ihlal edildiğinin açık bir örneğidir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve bazı Batı ülkelerinin Siyonist İsrail'in işlediği suçlarına verdiği desteği sert bir şekilde eleştirerek, ''İran, bölgede gerilimin tırmanmasından yana değil, ancak Tel Aviv rejimi, işlediği küstah eyleminni karşılığını mutlaka alacaktır.'' diye konuştu.

Şoygu da İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Rus yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya'nın bölgedeki en önemli ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu kaydetti.