Pezeşkiyan ile Macron arasında telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik düzenlediği suikastın ardından bölgede gerilimin tırmanmasından endişe duyan ve İran’ı itidale çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, “İran, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasında, gerilimin, güvensizliğin ve savaşın önlenmesinde her zaman önemli bir rol oynamıştır, ancak Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına işlediği suçların yanı sıra İran’ın resmi konuğu olan İsmail Heniyye’ye yönelik suikastla bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Ne yazık ki ABD ve Batılı ülkeler bu rejimi kınamak yerine bu rejimi suç, soykırım ve terör işleme konusunda onu desteklediler.” dedi.

İran'ın bu eylemlere uygun şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırısı ve Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanına yönelik düzenlediği suikastın ardından ABD ve Batılı ülkelerin eylemsizliğini eleştirdi.

Pezeşkiyan, “ABD ve Batılı ülkeler, çelişkili ve ikili bir yaklaşımla uluslararası yasa ve düzenlemelerin hiçbirine uymayan bir rejimi destekliyor ve bu tür eylemlerin hedefinde olan ülkeleri itidale çağrıyor” ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin ABD ve Batılı ülkelerin siyasi, mali, silah ve medya desteğiyle soykırım, suç ve terör uyguladığı sürece bölgenin ve dünyanın istikrar, güvenlik ve barışın yüzünü göremeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “ABD ve Batılı ülkeler gerçekten bölgedeki savaşı ve güvensizliği önlemek istiyorsa, bu iddiayı kanıtlamak için derhal silah satmayı ve Siyonist rejime desteği bırakmalı ve bu rejimi Gazze'ye yönelik soykırımı ve saldırıları durdurmaya ve ateşkesi kabul etmeye zorlamalıdır” ifedesini kullandı.

Pezeşkiyan, “İran; savaştan kaçınmayı, dünya barışı ve güvenliğini sağlamaya çalışmayı temel ilkelerinden biri olarak görüyor ancak uluslararası anlaşmalar ve kanunlar çerçevesinde, çıkarlarının ve güvenliğinin ihlal edilmesi karşısında asla sessiz kalmayacaktır” diye kaydetti.