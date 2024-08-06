İran ve Rusya ulusal güvenlik konseyi sekreterleri görütşü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, iki ülke arasındaki kapsamlı güvenlik, savunma, siyasi ve ekonomik etkileşim düzeyi ele alındı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ahmediyan bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine vurgu yaparak, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı suçlarına ve Tahran'da Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin şehit olmasına yol açan son terör eylemine değindi.

Putin’in, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne saldırısına ilişkin tutumunu takdir eden Ahmediyan, Rusya’nın tutumlarını bölgesel gelişmelerde istikrarın sağlanması açısından önemli ve etkili olarak değerlendirdi.

Ahmediyan ayrıca, İran’ın Hamas Lideri Heniyye’ye yönelik yapılan suikasta kesin yanıt vereceğini vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise, İran ile Rusya arasında çeşitli siyasi, güvenlik, askeri ve ekonomik alanlardaki güçlü ve dostane ilişkilere vurgu yaptı.

Şoygu, Siyonist rejimin İran'da İsmail Heniyye’ye ve Lübnan'da Hizbullah'ın komutanlarından birine yönelik eylemini şiddetle kınadı ve İsrail'in eylemini uluslararası standartlara ve yasalara aykırı olarak değerlendirdi.

Şoygu ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik seviyeye yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı.