İran egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunmada kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunmanın yanı sıra bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak ve bölgedeki güvensizliğin ve terörün ana kaynağına karşı caydırıcılık oluşturmak konusunda kararlı oluğunu ve tanınmış haklarını kullanırken kimseden izin almayacağını vurguladı.

Kenani, bölgedeki gelişmelere ilişkin üç Avrupa ülkesi Fransa, Almanya ve İngiltere'nin yayımladığı açıklamaya tepki olarak, “Siyonist rejimi destekleyen Batılı ülkelerin kayıtsızlığı nedeniyle bu rejimin savunmasız Filistin halkına karşı soykırım ve cinayetleri devam ediyor ve Siyonist yetkililerin cezasız kalması, iğrenç suçlar işlemedeki küstahlıklarını arttırmıştır” dedi.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kritik olduğuna değinen Kenani, “Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin on ayı aşkın süredir cani Siyonist rejime karşı caydırıcılık sağlayamadığı bir durumda, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği insanlığa karşı suçları ve bölgenin diğer ülkelerindeki terör eylemleri yeni boyutlar kazanıyor. Ancak Almanyan, Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere Batılı ülkeler tarafından bu suçları durdurmaya veya bunlarla mücadele etmeye yönelik pratik ve etkili bir eylem yapılmıyor” ifadelerinde bulundu.

Kenani, “Adı geçen üç ülkenin açıklaması, Siyonist rejimin suçlarına ve uluslararası suçlarına herhangi bir itirazda bulunmaksızın, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden rejime karşı caydırıcı davranmamasını küstahça talep etmektedir” ifadesini kullandı.

Bu tür taleplerin siyasi mantıktan yoksun, uluslararası hukukun ilke ve kurallarına tamamen aykırı ve abartılı talepler olduğunu vurgulayan Kenani, “Bu tür talepler uluslararası suçlara ve bölgedeki terörizme destek ve soykırımın, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve terörizmin faillerinin cesaretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi olarak kabul edilmektedir” dedi.

Kanani, “Söz konusu ülkeler gerçekten bölgede barış ve istikrartan yanaysa, Apartheid İsrail rejiminin maceracılığına, Gazze'ye karşı yürütülen savaşa ve kadınların ve çocukların korkunç şekilde öldürülmesine karşı çıkmalılar” ifadelerinde bulundu.

Sözcü Kenani, “İran egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunmada kararlıdır ve tanmış haklarını kullanırken kimseden izin almaz” dedi.

Leyla Ferahani