ABD’nin çifte standartları Siyonistleri daha da küstahlaştırmıştır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Taraflar bu telefon görüşmesinde İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri, nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasının yollarını, Siyonist rejimin Gazze'deki suçları ve bölgedeki terör eylemlerinin yol açtığı krizi ele aldılar.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede İran’ın, tüm dünya ve tüm uluslar için her zaman barışın, huzurun ve istikrarın savunucusu olduğunu ve dünyanın herhangi bir yerinde bu değerleri tehlikeye atan her türlü eğilimin durdurulması gerektiğine inandığını belirterek, “ABD ve bazı Batılı ülkelerin uyguladığı çifte standartlar, Siyonist rejimi Gazze'de ve bölge ülkelerinde daha da küstahlaştırmış ve bölgenin barış ve güvenliğini tehlikeye atmıştır” dedi.

AB Konseyi Başkanı'nın nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması isteği hakkında Pezeşkiyan, “İki taraf da tüm yükümlülüklerini yerine getirirse ve güven tesis edilirse nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının yanı sıra karşılıklı diğer konuları da görüşebiliriz” ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, İran ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı yarar sağlanması ve ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması temelinde etkili etkileşim sağlanması umudunu dile getirerek, Avrupa ülkelerinin İran'la ilişkilerin seviyesini iyileştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Gazze’deki gelişmelere değinen Charles Michel, bu bölgede saldırıların durdurulmasına, ateşkesin sağlanmasına, Gazze halkına kapsamlı yardım sağlanmasına ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasına vurgu yaptı.