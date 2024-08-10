Tuğgeneral Fedevi’den İran’ın İsrail’e vereceği yanıtla ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi Al Mayadin’e verdiği röportajda, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye düzenlediği suikast nedeniyle Siyonist rejimi cezalandrıma yönündeki talimatının kesinlikle yerine getirileceğini vurguladı.

Tuğgeneral Fedevi, “Devrim Lideri'nin işgalcilerin en ağır şekilde cezalandırılması ve Şehit Heniyye'nin kanının intikamının alınması yönündeki emirleri açık ve nettir” dedi.

Tuğgeneral Fedevi, Devrim Lideri'nin talimatının en iyi şekilde yerine getirileceğine vurgu yaptı.

Tuğgeneral Fedevi ayrıca Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Yahya Sinvar’ı tebrik ederek, “Sinvar’ın seçilmesi, Hamas'ın başlattığı direniş yolunun sonuna kadar devam etmesi anlamına geliyor” dedi.