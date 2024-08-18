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18 Ağu 2024 09:07

Cenin'deki iki şehidin Kassam komutanı olduğu belirtildi

Cenin'deki iki şehidin Kassam komutanı olduğu belirtildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de siyonist işgal kuvvetlerinin bir aracı bombalayarak düzenlediği suikastta şehit olan iki kişinin Kassam Tugayları komutanlarından olduğu açıklandı.

İLKHA'da yer alan habere göre, Kassam Tugayları, Telegram kanalından yaptığı açıklamada bu akşam işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde siyonist hain uçakların hava bombardımanının ardından şehit olan mücahitlerin Rıfa Mahmud Devasi ile Ahmed Velid Ebu Arra olduğunu duyurdu.

Kassam'dan yapılan açıklamada şehit olan komutanların birer büyük cihatçı oldukları; 27 Haziran 2024'te Cenin'de işgal aracının bombalanması, 23 Temmuz 2024'te Metulla köyü yakınlarında meydana gelen üçlü pusu ve 11 Ağustos 2024'te gerçekleşen Ürdün Vadisi operasyonu olmak üzere birçok kapsamlı operasyonu gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Cenin'deki iki şehidin Kassam komutanı olduğu belirtildi

Açıklamada, şehit mücahit komutanların kanlarının işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde Allah'ın izniyle gerçekleştirilecek daha kapsamlı operasyonların habercisi olacağına vurgu yapıldı.

News ID 1919405

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