Kassam Tugayları'nın Batı Şeria’da işgal güçlerine karşı direnişi sürüyor

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Cenin ve Tulkerim’e giren işgal güçleriyle mermi ve patlayıcılarla çatışmaya devam ettiğini ve savaşçılarının bölgeye giren işgal güçlerine ait askeri araçlarda 10'dan fazla kara bombası patlatmayı başardığını bildirdi.

Açıklamada, Siyonist rejim güçlerinin Tulkerim’deki mülteci kampında da Kassam Tugayları’nın “sürprizleriyle” karşılaşacağı vurgusu yapıldı.

Kassam Tugayları’ndan yapılan bir başka açıklamada da, “Kassam savaşçıları, Cenin kentinin doğu bölgesinde, Siyonistlere ait bir aracı yüksek patlayıcıyla hedef almayı başardı. Tam isabet vurulan aracın içindekiler öldürüldü veya yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Siyonist rejim ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin ile Tulkerim kentlerinde yaşanan çatışmalarda iki Siyonist askerin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria’nın Kalkiliya kentinin kuzey girişinde Siyonist rejim askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan da yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim ordusuna bağlı Sivil İşler İdaresinin aktardığı bilgiye göre, Kalkiliya’nın girişinde İsrail askerlerince vurulan bir Filistinlinin ağır yaralandığı belirtildi.