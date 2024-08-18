İsrail, Batı Şeria'da bir aracı hedef aldı: 2 şehit

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, siyonist rejim, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.

T24'e göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın bombalanması sonucu şehit düşen 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de de 7 Ekim 2023'ten bu yana siyonist askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden siyonist rejimin saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 635 oldu.

Siyonist ordu radyosu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenin'de 4 silahlı kişinin bulunduğu bir aracın hedef alındığını" ileri sürdü.