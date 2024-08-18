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18 Ağu 2024 10:03

İsrail, Batı Şeria'da bir aracı hedef aldı: 2 şehit

İsrail, Batı Şeria'da bir aracı hedef aldı: 2 şehit

Siyonist rejimin işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, siyonist rejim, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.

T24'e göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın bombalanması sonucu şehit düşen 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de de 7 Ekim 2023'ten bu yana siyonist askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden siyonist rejimin saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 635 oldu.

Siyonist ordu radyosu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenin'de 4 silahlı kişinin bulunduğu bir aracın hedef alındığını" ileri sürdü.

News ID 1919410

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