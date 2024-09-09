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9 Eyl 2024 09:18

Tümgeneral Selami:

Siyonist rejimden intikamımız farklı olacak

Siyonist rejimden intikamımız farklı olacak

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Şehitleri Kongresi üyleleriyle yaptığı görüşmede, "Siyonist rejimden intikamımız farklı olacak" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Şehitleri Kongresi üyleleriyle yaptığı görüşmede, “Gaspçı Siyonist rejim, gasp edilmiş şeritte Müslümanlar tarafından kuşatılmış durumda ve İran'ın kararlı eyleminin korkusu onları gece gündüz sarmaktadır” dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, “Bunlar (Siyonist rejim) siyasi hayatlarını sürdüremiyorlar, yetkililerinin akli dengesi bozuluyor ve kafaları karışmış durumda. Geceleri Tel Aviv’de hükümetlerine karşı protestolar yapılıyor. Savaş onların topraklarına kadar girmiş ve çıkış yolları yok” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, “Gaspçı Siyonist rejim, gasp edilmiş şeritte Müslümanlar tarafından kuşatılmış durumda ve İran'ın kararlı eyleminin korkusu onları gece gündüz sarmaktadır” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, “İsrailliler yaptıkları kötülüklerin intikamının acı tadını alacaklar. Ama ne zaman, nerede ve nasıl? İntikamımız kesinlikle farklı olacak ve bu gizem herkes için çözülecek” dedi.

News ID 1919962

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