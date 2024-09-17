Devrim Lideri'nden sporun önemine vurgu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılan milli sporcuları kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na madalya kazananlara, sporculara ve antrenörlere içten teşekkür etti.

Spora ciddi bakılmasının önemine değinenen Ayetullah Hamanei, "son maçlarda bazı bazı ülkelerin ikili politikası daha göze çarpıyordu" dedi.

İran, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonunda 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla kazanarak 21. sırada yer aldı.

İran ayrıca 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak 14. sırada yer aldı.

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