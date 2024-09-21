İran'da askeri geçit töreni düzenlendi

İran'da Kutsal Savunma Haftası nedeniyle her sene olduğu gibi İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde düzenlenen askeri geçit töreni başladı.



Törene Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safavi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İran Ordusu Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi, Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.



Dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak savaşının (Kutsal Savunma) başlamasının 44. yılı dolayısıyla, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin dört yanında askeri geçit töreni düzenliyor.