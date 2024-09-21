  1. İran
21 Eyl 2024 09:53

İran'ın "Fettah" hipersonik füzesi görücüye çıkarıldı

İran'ın "Fettah" hipersonik füzesi görücüye çıkarıldı

Bugün Tahran’da düzenlenen askeri geçit törenind, Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık-Uzay Kuvvetleri'nin yerli yapım "Fettah" hipersonik füzesi görücüye çıkarıldı

İran'da Kutsal Savunma Haftası nedeniyle her sene 21 Eylül'de İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Geçit töreninde Devrim Muhafızları Havacılık-Uzay Kuvvetleri'nin yerli yapım "Fettah" hipersonik füzesi görücüye çıkarıldı.

“Fettah” füzesi teknolojisi gereği farklı yönlerde ve yüksekliklerde hareket etmesi nedeniyle hiçbir füze tarafından imha edilemez.

Hızı 13 Mach ve menzili ise 1400 km olan “Fettah” füzesi hedefi doğru bir şekilde vurma kabiliyetine sahiptir.

News ID 1920302

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