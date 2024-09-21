İran'ın "Fettah" hipersonik füzesi görücüye çıkarıldı

İran'da Kutsal Savunma Haftası nedeniyle her sene 21 Eylül'de İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Geçit töreninde Devrim Muhafızları Havacılık-Uzay Kuvvetleri'nin yerli yapım "Fettah" hipersonik füzesi görücüye çıkarıldı.

“Fettah” füzesi teknolojisi gereği farklı yönlerde ve yüksekliklerde hareket etmesi nedeniyle hiçbir füze tarafından imha edilemez.

Hızı 13 Mach ve menzili ise 1400 km olan “Fettah” füzesi hedefi doğru bir şekilde vurma kabiliyetine sahiptir.