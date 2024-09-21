Bugün kimse topraklarımıza saldırmaya cesaret edemiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak savaşının (Kutsal Savunma) başlamasının 44. yılı dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen askeri geçit töreninde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, “Sömürgeci ülkelerin İran'ı ve İslam Devrimi'ni yok etmek ve onu umutsuzluğa sürüklemek için tasarladığı korkak saldırıyı etkisiz hale getirebilen şey, askeri güçlerin ve İran'ın tüm aziz halkının birliğiydi” dedi.

Emperyalizmin İran milletinin İslam devriminin devamını engellemeye çalıştığını ancak halkın, savaşçıların, Ordu ve Devrim Mıhafızlarının varlığının bu toprakları onurlu bir şekilde savunmayı mümkün kıldığını belirten Pezeşkiyan, “Bugün İran'ın savunma gücü savunma ve caydırıcılık alanında o kadar büyümüştür ki, hiçbir kimse ülkeye tecavüz etmeyi düşünmeye bile cesaret edememektedir” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkenin güvenliğinden, gurur ve şerefinden sorumlu olan tüm komutanları, savaşçıları ve silahlı kuvvetlerı takdir ederek, “Eğer bu güçlü silahlı kuvvetler olmasaydı bugün İran güvende olmayacak, ülke ve halklar güvenlik ve huzura kavuşamayacaktı. Bugün, İslam ülkeleri ile birlik ve beraberlik içinde kendi vatanımızı savunmanın yanı sıra, bölgemizi de barış, güvenlik ve huzur içinde koruyabildiğimizi tüm dünyaya ilan edebilir ve kadın ve çoçuk katili gaspçı ve soykırımcı Siyonist rejimi cezalandırabiliriz” ifadelerinde bulundu.

İslam ümmetinin birlik olması durumunda Siyonist rejimin bu tür suçları işleyemeyeceğini ifade eden Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetlerine hitap ederek, “Aldığınız tedbirler ve derin tavrınızla böylesine bir gurur yaratan siz değerli silahlı kuvvetlerimize ve İslam Devrimi Lideri’ne gurur duyuyoruz ve İslami düzenin gücünü sizleri destekleyerek korumaya çalışacağız” dedi.