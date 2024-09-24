Pezeşkiyan ile İmamali Rahman bir araya geldi

New York temaslarını sürdüren İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

İran-Tajikistan ilişkilerini ayrıcalıklı ve derin tarihsel bağlara dayanılan olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Tacikistan ile bilimsel, kültürel, ekonomik ve güvenlik konusunda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Afganistan meselesini iki ülke arasında ortak bir mesele olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu ülkenin sorunları üstesinden gelmesine yardımcı olmak için Tahran-Duşanbe arasında daha fazla işbirliği yapılmasının gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan’ın İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanması yönündeki tutumunu takdir eden Tacikistan Cumhurbaşkanı, uygulanan yaptırımlara rağmen İran'ın önemli ilerlemeler kaydettiğini, tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ve her alanda ilişkileri güçlendirmekten yana olduklarını belirtti.