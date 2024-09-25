Batı'daki sözde insani değerlerin savunucuları İsrail'in suçlarını destekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, bölgedeki Siyonist eylemlerini bir 'soykırım' olarak nitelendirerek, Avrupa ve ABD hükümetlerinin bu suçları savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in varlığını sürdürebilmek için Ortadoğu'daki savaşı genişletmeye çalıştığını belirtti.

Son bir yıl boyunca Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik vahşi saldırılarına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Bu rejim Gazze'de hedeflerine ulaşamamış ve Hamas'ı ortadan kaldıramamıştır. İsrail rejiminin ulaştığı tek hedef bu bölgeyi tamamen yok etmek ve insani yardımın girmesini engellemektir” ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin Gazze'de yaptığını Lübnan'da da tekrarlayacağını belirten Pezeşkiyan, Müslümanların bu rejime doğru ve koordineli bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, İran'ın Şehit İsmail Heniyye suikastına tepkisine ilişkin bir soruya, “Bu tepkinin zaman dilimini belirleyen biziz ve İsrail her istediğini yapamaz. Tepkimizin mahiyeti, zamanı ve yeri şu anda konuşmamamız gereken konulardan biridir” yanıtını verdi.

Pezeşkiyan nükleer anlaşma hakkında, “İran hiçbir tarafla çatışma arayışında değil, biz imzaladığımız nükleer anlaşmaya bağlıydık ve hala bağlıyız” dedi.

İran’ın iç askeri sanayine atıfta bulunan Pezeşkiyan, “Ürettiğimiz silahlar meşru müdafaa amaçlıdır ve saldırıya uğramamız durumunda bunları kullanacağız” diye kaydetti.

Pezeşkiyan, “İran'ın ABD ile diyalog konusunda bir sorunu yok ama ABD’liler taahhütlerini yerine getirmediler. Şu anda diyalog konusunda ABD tarafından herhangi bir iyi niyet hissetmiyoruz. Nükleer anlaşmada da bunu gördük” ifadesini kullandı.