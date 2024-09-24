Pezeşkiyan: Savaşın tüm bölgeye yayılmasından kaygı duyuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "İran, Fars Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere komşu ülkelerinin desteğiyle bölgede istikrarlı barış ve güvenliği sağlamayı amaçlıyor" dedi.

İran’daki Tebes kömür madeninde meydana gelen patlamada madencilerin hayatını kaybetmesinden dolayı başsalığı dileyen Guterres'e teşekkür eden Pezeşkiyan, "Bu olayı İran’a uygulanan acımasız yaptırımlardan dolayı ekipmanların ülkemize girişinin yasaklanmasının sonuçlarından biri olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "Cumhurbaşkanlığının resmi olarak göreve başladığı gün, Siyonist rejim, İran’ın resmi konuğu Şehit Henniye'ye suikast girişiminde bulundu. Biz çatışmaların alevlenmesini önlemek için sabırlı davranırken, Gazze'de en az 41 bin kişiyi şehit eden Siyonist rejim, şimdi de Lübnan'a saldırı düzenliyor. Savaşın tüm bölgeye yayılmasından kaygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

İran’ın, Fars Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere komşu ülkelerinin desteğiyle bölgede istikrarlı barış ve güvenliği sağlamayı amaçladığını belirten Pezeşkiyan "İran hiçbir şekilde nükleer silah peşinde değildir. Son 200 yılda hiçbir savaş ve çatışmayı başlatmadık ve temelde barış, güvenlik ve huzur içinde bir yaşam arıyoruz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ise, Gazze'deki savaşı durdurmanın önceliklerinin olduğunu belirterek, "7 Ekim olayı Gazze'deki Filistinlilerin katliamını hiç bir şekilde haklı çıkaramaz. Hasarın ve kayıpların eşi benzeri görülmemiş bir boyutta olduğunu, hem Gazze'deki hem de Batı Şeria'daki Filistinlilerin öldürülmesinin ve yerleşim birimlerinde inşaatı durdurulmasının gerektiğini dile getirmiştim. Lübnan'ın da başka bir Gazze'ye dönüştürülmesine izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.