Pezeşkiyan’dan İsrail’in 'Gazze' ve 'Lübnan' saldırılarına kınama

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını ve bu rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Siyonist rejimin suçlarının hiçbir insani ve uluslararası standartlara uymadığını belirten Pezeşkiyan, bu suçların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, Tahran'da Şehit Heniyye’ye yönelik yapılan suikast da dahil olmak üzere Siyonist rejimin suçlarının cevapsız kalmayacağını ve bu cevabın zamanı gelince verileceğini ifade etti.