İran yapımı animasyon Türkiye’de yarışacak

Yönetmenliğini Mehdi Sıddıki’nin üstlendiği “Atel” adlı kısa animasyon Türkiye’de düzenlenecek olan Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Kısa Film Yarışması’na katılım hakı kazandı.

“Atel” animasyonu bir kamyonun üzerindeki mekanik kol yardımıyla toprak yol üzerinde eski ahşap aydınlatma direklerini yeni beton direklerle değiştiren bir sürücüyü konu alıyor. Bu adam tahta kirişlerden birinde yuvası olan kuşla uğraşıyor.

EgeArt Sanat Günleri Kısa Film Yarışması, Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.