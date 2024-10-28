İranlı “İhtiyar Delikanlı” İngiltere’den ödül kazandı

Yapımcılığını Babek Hemidiyan ve Henif Serveri’nin üstlendiği “İhtiyar Delikanlı” adlı film London Breeze Film Festivali’nin en iyi film ödülünü kazandı.

Ayrıca Hasan Purşirazi bu filmdeki rolüyle Romanya'da düzenlenen 23. Transilvanya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bu film aynı zamanda İrlanda'daki Galway Film Festivali'nde dünya sineması kategorisinde en iyi film ödülünü de kazanmıştır.

Hamed Behdad, Leyla Hatemi, Muhammed Valizadigan ve Hasan Purşirazi'nin yanı sıra Muhammed Rıza Davudnejad, Fahima Rahimniya, Ali Rahimi, Meysam Ghanizade, Mahsa Bakıri, Mehri Kazımi, Hajir Sam, Vehid Rahmati ve... söz konusu filmin oyuncu kadrosonu oluşturmaktadır.

London Breeze Film Festivali her yıl Ekim ayının son haftasında Londra'da düzenlenmektedir.

