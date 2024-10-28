  1. Kültür
28 Eki 2024 14:51

İranlı “İhtiyar Delikanlı” İngiltere’den ödül kazandı

İranlı “İhtiyar Delikanlı” İngiltere’den ödül kazandı

İranlı sinemacı Oktay Baraheni’nin yönettiği “İhtiyar Delikanlı” adlı film London Breeze Film Festivali’nin en iyi film ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını Babek Hemidiyan ve Henif Serveri’nin üstlendiği “İhtiyar Delikanlı” adlı film London Breeze Film Festivali’nin en iyi film ödülünü kazandı.

Ayrıca Hasan Purşirazi bu filmdeki rolüyle Romanya'da düzenlenen 23. Transilvanya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bu film aynı zamanda İrlanda'daki Galway Film Festivali'nde dünya sineması kategorisinde en iyi film ödülünü de kazanmıştır.

Hamed Behdad, Leyla Hatemi, Muhammed Valizadigan ve Hasan Purşirazi'nin yanı sıra Muhammed Rıza Davudnejad, Fahima Rahimniya, Ali Rahimi, Meysam Ghanizade, Mahsa Bakıri, Mehri Kazımi, Hajir Sam, Vehid Rahmati ve... söz konusu filmin oyuncu kadrosonu oluşturmaktadır.

London Breeze Film Festivali her yıl Ekim ayının son haftasında Londra'da düzenlenmektedir.
 

News ID 1921331

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler