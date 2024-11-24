İran yapımı animasyon Ürdün'de gösterilecek

Muhammed Lütfali’nin yönettiği ve Hadi Firuzmendi’nin yapımcılığını üstlendiği “Bulutların Sesi” adlı animasyon Ürdün’de düzenlenecek olan Uluslararası Karama Human Rights Film Festivali’nin ana bölümüne katılım hakkı kazandı.

Bu sene 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Karama Human Rights Film Festivali, 5 - 12 Aralık 2024’te, "Güney dünyasındaki insanlar için adalet" başlığı altında Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleşecek.

Karama Human Rights Film Festivali, Ortadoğu'daki insan hakları konularını ele alan en önemli sinema etkinliklerinden biridir.