İran yapımı animasyon BAE’de yarışacak

İranlı sinemacı Hüseyin Molayemi ve Şirin Sohani'nin yönettiği 19 dakikalık " Selvinin gölgesinde" adlı animasyon Şarika Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

"Selvinin gölgesinde" adlı kısa animasyon, bugüne kadar üçü Oscar onaylı festivallerden olmak üzere 17 uluslararası ödüle layık görülmüştür.

Şarika Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Şârika şehrinde 6-12 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenmektedir.

