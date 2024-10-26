İran Hava Savunma Karargahı'ndan son dakika açıklama

İran Hava Savunma Karargahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini ve hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.

Açıklama şu şekilde

İran yetkililerinin daha önce katil Siyonist rejime her türlü maceracı eylemden kaçınmaları yönündeki uyarılarına rağmen, bu sahte rejim bu sabah gergin bir eylemle Tahran, Huzistan ve İlam veyaletlerindeki askeri merkezlerin bir kısmına saldırdı. savunma sistemleri bu saldırıları başarılı bir şekilde püskürttü.

Bu saldırı eylemiyle bazı noktalara hafif zarar verildı ve olayın tüm boyutları araştırılıyor.

Bu bakımdan halkı dayanışma ve barışı korumaya davet ederken, bu olaylarla ilgili haberlerin ulusal medya aracılığıyla takip edilmesi ve düşman medyasının söylentilerine kulak verilmemesi rica edilmektedir.