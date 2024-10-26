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26 Eki 2024 09:57

İranlı yetiki:

Siyonist Rejim bozuk para gibidir, sadece gürültü çıkarır

Siyonist Rejim bozuk para gibidir, sadece gürültü çıkarır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü, "Siyonist düşman bozuk para gibidir; yalnızca gürültü çıkarır ve büyük İran’a ciddi zarar verecek kadar güçlü değildir." dedi.

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim'in İran'a düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Rızai, Siyonist rejimin Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri merkezlere yönelik gerginliği artıran saldırısına değinerek şunları yazdı: "Siyonist düşman bozuk para gibidir; yalnızca gürültü çıkarır ama hiçbir değeri ve etkisi yoktur. Onlar, büyük İran’a ciddi zarar verecek kadar güçlü değiller."

News ID 1921248

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