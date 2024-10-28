Şehit askerler için İran'da cenaze töreni düzenlendi

İşgalci İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.

Tümgeneral Musevi: Servi gibi dik duruyoruz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, ordu personellerinin şehadeti sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Medajda, “İran, emperyalizm güçlerinin karşısında, başta ABD ve Siyonist rejim olmak üzere, olayların fırtınasına ve düşmanların düşmanlığına karşı, kahraman milletin yardımı ve Devrim Lideri’nin basiretiyle ayakta duran bir ağaç gibidir.

İslam Devrimi’nin yolu peygamberlerin ve evliyaların yoludur. Bizi düşmanlara karşı durmaya götüren yolda, şehadet ve halka hizmet etmek bir ödül olarak kabul edilir.

Siyonist rejimin saldırısında şehit düşen Ordu personellerimzin şehadetinden dolayı sabırlı ailelerine başsağlığı diliyorum.

Devrim Liderimiz’e göre güvenliği sağlamanın yolu, gücü korumak ve güçlendirmektir ve İran'ın artan gücüne ve insanlık düşmanlarına karşı direniş cephesinin güçlendiğine tanık olacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

''Acı ve hayal edilemez' sonuçları olacak''

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise bugün yaptığı açıklamada, İsrail rejimin son saldırısının “Gazze ve Lübnan başta olmak üzere İslami direnişin büyük cephesinin savaşçılarına karşı savaş alanındaki yanlış hesaplarını ve hüsranını” ortaya koyduğunu söyledi.

Tümgeneral Selami ayrıca, İsrail'in “saldırgan“ eyleminin işgal ordusu için kesinlikle “acı ve hayal edilemez sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.

Siyonist İsrail saldırısında şehit olan askerler için Kirmanşah, Brucerd, Ramhürmüz ve Şuşter kentlerinde cenaze töreni yapıldı.

Şehit askerler için İran'da cenaze töreni düzenlendi

Şehit Binbaşı Hazma Cihandide için Huzistan eyaletindeki Ramhürmüz kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Ülkenin cesur savunucusu Şehit Seccad Mansuri için Kiranşah kentinde düzenlenen cenaze törenie şehidin aileleri, yakınları, arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Siyonist İsrail rejimin saldırgan saldırısı sonucu şehit olan Muhammed Mehdi Şahruhifer'ın cenaze töreni Huzistan eyaletindeki Şuşter kentinde düzenlendi.

İşgal rejiminin saldırısında şehit düşen 4 askerden biri olan Mehdi Nakavi için Luristan'ın Burucerd kentinde cenaze töreni yapıldı.