Nikaragua’dan İsrail’in İran saldırısına kınama

Nikaragua hükümeti yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist rejimin İran’a yönelik son saldırısını kınadı.

Açıklamada, Tel Aviv'in uluslararası hukuku sürekli ve açık bir şekilde ihlal etmeye devam ettiği vurgulandı.

Nikaragua hükümeti tarafından yayınlanan açıklamada, “Dünyanın birçok ülkesiyle birlikte, her gün birçok halk ve ülkeye karşı gerçekleştirilen saldırıları, Filistin'de ve Lübnan'da yapılan soykırımı ve bu kez de İran'a yönelik haksız saldırılarının yanı sıra dünyanın o bölgesinde (Ortadoğu) yaşanan ve insanları endişelendiren her türlü eylemi kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

Nikaragua hükümeti ayrıca uluslararası yargı kurum ve kuruluşlarından bölgede saygı ve istikrar politikasının güvence altına alınmasını istedi.