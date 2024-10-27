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27 Eki 2024 14:08

Japonya'dan İsrail'in İran saldırısına kınama

Japonya'dan İsrail'in İran saldırısına kınama

Japonya Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısına bir bildiri yayınlayarak tepki gösterdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Siyonist rejimin saldırganlığına tepki olarak bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere eyer verildi:

 "Japonya, ilgili tüm tarafları maksimum itidal göstermeye ve durumu sakinleştirmeye güçlü bir şekilde çağırmaktadır, çünkü Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrar Japonya için çok önemlidir. 

26 Ekim'de İsrail, İran’ın askeri tesislerine saldırı düzenledi. Japonya, bu saldırı da dahil olmak üzere karşılıklı saldırılar konusunda derin endişelerini dile getirirken, gerilimi daha da tırmandıracak her türlü eylemi şiddetle kınıyor.

Japonya, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için gerekli tüm diplomatik çabaları sürdürmeye kararlıdır."

News ID 1921299

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