Umman, İsrail’in İran saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi bu görüşmede, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını İran’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirerek bu saldırıyı şiddetle kınadı.

El-Busaidi güvensizliğin yayılmasını önlemek için tüm bölge ülkelerinin çaba göstermesi gerektiğine işaret ederek, İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'daki cinayet ve saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Umman'ın, Siyonist rejimin İran'daki askeri hedeflere yönelik yasadışı ve suç teşkil eden eylemini kınama konusundaki yaklaşımını takdir ederek, İran’ın bu saldırıyı cevapsız bırakmayacağını vurguladı.

İki bakan ayrıca işgalci rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımı ve saldırganlığının durdurulması yönündeki istişarelerin devam etmesi ve yerinden edinilen insanlara yardım edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.