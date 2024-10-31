İran, Siyonist İsrail'e kesinlikle yanıt verecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Fedevi, Siyonist İsrail'in 26 Ekim'de İran'a yönelik düzenlediği saldırı hakkında, Tahran'ın Tel Aviv rejiminin saldırısına "kesinlikle yanıt vereceğini" söyledi.

Tuğgeneral Fedevi ayrıca,''Direniş liderlerin şehit edilmesi direnişi zayıflatamaz, tam tersine güçlendirir.'' dedi.

''Acı ve hayal edilemez' sonuçları olacak''

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de son günlerde yaptığı açıklamada, İsrail rejimin son saldırısının “Gazze ve Lübnan başta olmak üzere İslami direnişin büyük cephesinin savaşçılarına karşı savaş alanındaki yanlış hesaplarını ve hüsranını” ortaya koyduğunu söylemişti.

Tümgeneral Selami ayrıca, İsrail'in “saldırgan“ eyleminin işgal ordusu için kesinlikle “acı ve hayal edilemez sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulunmuştu.

İşgalci İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.