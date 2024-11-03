İranlı komutan: İsrail'e karşı misilleme operasyonu yapılacak

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, İran'ın Siyonist İsrail'e karşı ''Gerçek Vaat-3'' operasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmediği hakkında konuştu.

Tuğgeneral Fedevi, ''Bunun detayları hakkında bilgi veremem, ancak 'Gerçek Vaat-3' operasyonu mutlaka yapılacak.'' dedi.

İranlı komutan, son günlerde Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği demeçte, ''Tahran'ın Tel Aviv rejiminin 26 Ekim'de düzenlediği askeri saldırısına "kesinlikle yanıt vereceğini" söylemişti.

İşgalci İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.