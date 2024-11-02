İranlı komutandan İran'ın beklenen misillemesine dair açıklama

Fars Haber Ajansı'na konuşan Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İran'ın İsrail misillemesini değerlendirdi.

General Naini "Gerçek Vaat operasyonları düşmanın daha önce Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırılarına ve İran'da Şehit Heniyye'ye düzenlenen suikasta yanıttı. Rejimin son eylemi yeni bir saldırganlıktı. Düşman hiçbir kötülüğü yapamayacağını, kendi kötülüğünün karşılığını kesin ve ezici bir şekilde olacağını öğrenmeli." dedi.

Siyonist rejimin destekçilerine hitaben General Naini "Siyonist rejimin son eylemi yeni bir kötülüktür ve İran’ın buna cevap verme hakkı vardır. Allah'ın izniyle inşallah, İran milletinin Siyonist rejime karşı gücünü ve iradesini anlatacağız, cevabının niteliği elimizdedir." ifadesini kullandı.

General Naini ayrıca "Gerçek Vaat operasyonları, İran'ın Siyonist saldırganlığa karşı doğrudan yüzleşmekten ve askeri karşılık vermekten korkmadığını, aynı zamanda saldırganı cezalandırmak için askeri gücünü ve teçhizatını iyice kullandığını gösterdi." açıklamasını yaptı.