Çin'den İran'a destek geldi

Katar merkezli El Cezire'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'la ilgili yapılan açıklamada, ''İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini savunma hakkını destekliyoruz.'' denildi.

Çin'den ''İsrail'in İran saldırısı'' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, son günlerde düzenlediği olağan basın toplantısında, İsrail rejiminin 26 Ekim'de İran'daki bazı hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Lin Jian, Çin’in, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden girişimlere karşı olduğunu ve sorunun çözümü için askeri güç kullanımını reddettiğini belirtti.

Ortadoğu'daki mevcut durumun ciddi bir gerilim içinde olduğunu ifade eden Lin, bölgedeki tüm tarafların genel güvenliği tehlikeye atan riskleri artırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.