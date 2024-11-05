Donald Trump: Seçimi kaybedebilirim

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, belki de ilk kez seçimi kaybetme ihtimalinin olduğunu kabul etti.

Trump, seçimi kaybetmesinin mümkün olup olmadığını soran bir gazeteciye "seçimlerde önde olduğumu düşünüyorum, fakat evet, kaybedebilirim. Kötü şeyler olabilir" dedi ve "ne olursa olsun, ilginç olacak" diye ekledi.

Donald Trump, Demokrat rakipleri tarafından 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşen kongre baskınının zeminini hazırlamakla suçlanıyor.

Demokrat siyasetçiler, Trump'ın geçen hafta yaptığı "Beyaz Saray'dan hiç çekilmemeliydim" ve "2020 seçimlerinin usulsüz olduğunu söyleyen kişilere saygım var" gibi açıklamaları, 'bir baskının daha zeminini hazırlamak' için söylenmiş sözler olarak yorumluyor.

Trump, son anketlerde seçimi belirleyen salıncak eyaletlerde önde gidiyordu. Fakat uluslararası bahis sitesi olan Polymarket'te göre kazanma oranlarının düşmesi, Cumhuriyetçi Parti tabanında endişelere yol açtı.