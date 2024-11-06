Trump’tan İran’a yönelik yeni yaklaşım

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump dün Florida'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı konuşmasında İran'a karşı yeni bir tutum benimsedi.

Eski ABD Cumhurbaşkanı Trump konuşmasında, “İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemiz mümkün değil. İran'a zarar vermek istemiyoruz; Ama bu ülkenin atom bombasına sahip olması mümkün değil!” dedi.

Donald Trump konuşmasının devamında, “Kampanyamız başarılı oldu ve kazanacağımızdan eminin. Büyük ilerleme kaydettik. Ülkemiz krizde ve bunu düzeltmek zorundayız. Seçimlere katılan Cumhuriyetçilerin sayısı fazla ve ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

Trump, “Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili ne olacak bilmiyorum; Ama büyük ilerleme kaydediyoruz. Suçluları ülkemize kabul edemeyiz. Seçimde en önemli konunun göçmenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Bugün büyük bir zafer elde edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.