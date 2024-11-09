Tahran’dan ABD’nin İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin “İran’ın eski veya mevcut ABD’li yetkililere suikast planladığı” iddiasını tamamen asılsız bularak reddetti.

Geçmişte yapılan, İran İslam Cumhuriyeti tarafından tamamen reddedilen ve asılsız olduğu ortaya çıkan benzer suçlamalara atıfta bulunan Bekayi, bu iddianın şu anda tekrarlanmasını, İran karşıtı ve Siyonist çevrelerin ABD ile İran arasındaki meseleleri karmaşıklaştırmaya yönelik iğrenç bir komplosu olarak nitelendirdi.

Bekayi, “Daha önce de söylendiği gibi İran İslam Cumhuriyeti, milletinin haklarını gerçekleştirmek için iç ve uluslararası düzeyde her türlü meşru ve hukuki yolu kullanacaktır” dedi.