Trump'tan Putin’e "gerginliği düşürme" çağrısı

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Donald Trump görüşmede, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.



Trump, Putin'e Rusya- Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.