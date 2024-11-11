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11 Kas 2024 09:30

Trump'tan Putin’e "gerginliği düşürme" çağrısı

Trump'tan Putin’e "gerginliği düşürme" çağrısı

ABD’nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Donald Trump görüşmede, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

Trump, Putin'e RusyaUkrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

News ID 1921669

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