İran: Terör eylemleri halkımızın iradesini etkileyemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Sistan-Belucistan eyaletindeki Seravan kentinde yaşanan ve beş sınır muhafızının şehit olmasına neden olan terör saldırısına değinerek, “Bu tür saldırılar halkın iradesini etkileyemez” dedi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci’nin Tahran ziyaretine dikkat çeken Bekayi, bu ziyaret kapsamında İranlı yetkililerle önemli görüşmeler yapıldığını belirtti.

Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan’a gittiğini duyurdu.

Siyonist rejimin Gazze'de suçun devam etmesinin ve Lübnan'a yayılmasının temelinde ABD'nin bu rejime verdiği desteklerin yaptığını belirten Bekayi, “Bunun sonucu iyi olmayacak Amerikan hükümetinin, kalan sürede savaş çığırtkanlığını tırmandırmasını önlemesini umuyıruz” ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin İran'a saldırmak için Irak hava sahasını kullanmasına ilişkin olarak Bekayi, “Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine bağlı olduğumuzu her zaman net bir şekilde ifade ettik, iyi komşuluk politikasını uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi’nin Pakistan ziyaretini değerlendiren Bekayi, “Sayın Irakçi, geçen hafta Pakistan'a bir gezi yaptı. Bu zitaret sırasında ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda genişletilmesine ilişkin görüşmelerde bulunuldu. Dışişleri Bakanı ayrıca iki dışişleri bakanıyla da telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca dün Iraklı yetkililerle de görüşmeler yapıldı” diye kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi’nin İran ziyareti hakkında Bekayi, “Bu gezi, İran ile UAEA arasındaki etkileşimin devamı olarak değerlendirilmeli ve yeni bir şey değil. NPT üyesi bir ülke olarak UAEA ile sürekli ilişkilerimiz var. Bu görüşmelerin tarafların anlayışlarını artıracağını ve iki taraf arasındaki işbirliğini geliştireceğini düşünüyorum” dedi.

Bekayi, “Her zaman ajansın ve Sayın Grossi’nin siyasi baskılardan ve başkalarının manipülasyonlarından uzak, bağımsız ve profesyonel bir şekilde hareket etmesi beklendiğini belirttik” ifadesini kullandı.

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