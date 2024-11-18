İran’a yönelik maksimum baskı politikası başarısızlıkla sonuçlanacak

Financial Times gazetesi’ne demeç veren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran’ın yeni ABD hükümetiyle müzakereye açık olduğunu vurgulayarak, Washington'un ‘azami baskı’ politikasını yeniden uygulamaya koyma ve İran'dan taviz alma yönündeki her türlü girişiminin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dışişleri Bakan Yardımcısı, tehdidin, Tahran'ın nükleer programı konusunda İran ile Batı arasında uzun süredir devam eden çıkmazın (çözülmesinde) etkisiz olacağını vurguladı.

Trump yönetiminde İran ve ABD arasındaki olası etkileşimin sonucu hakkında spekülasyon yapmak için erken olduğunu belirten That Revançi, “Müzakerelerle ilgili olarak, ABD politikasını dikkate almak ve buna nasıl tepki vereceğine karar vermek gerekir. Şu anda asıl mesele yeni hükümetin İran'a, nükleer meseleye, bölgenin ve Ortadoğu'nun güvenliğine nasıl yaklaşacağıdır” dedi.

Taht Revançi sözlerine “Nükleer anlaşma hâlâ müzakerelerin temeli olabilir ve güncellenerek yeni gerçekleri yansıtabilir. Diğer tarafların taahhütlerine devam etmesi halinde bizim de buna hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik” şeklinde devam etti.

İranlı yetkili Trump’ın yeniden daha sert bir yaklaşım sergilemesi durumunda maksimum baskıya maksimum dirençle karşılık verileceğini vuguladı.

Taht Revançi, “Yaptırımları atlatmaya devam edeceğiz; Barışı korumak için ticaret ortaklarımızı çeşitlendirip bölgesel ilişkilerimizi güçlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, Trump’ın ikinci yönetiminde İran'a yönelik daha sıkı petrol yaptırımları uygulanması ihtimaline ilişkin ise şunları söyledi:

“Gelişmeler olsa da bunlar önemli değişikliklere yol açmayacak. Trump yönetimi yeniden petrol piyasasında maksimum baskı politikası izlemeye karar verirse bu kesinlikle başarısız olacaktır. Günümüz dünyasında hiçbir ülke kendi şartlarını tüm dünya toplumuna dikte edemez.”