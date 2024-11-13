Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 365'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İşgal ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 78 kişinin şehit olduğu, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 365'e, yaralı sayısının da 14 bin 344'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.