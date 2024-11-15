Hizbullah ilk kez Tel Haim askeri üssünü vurdu

Katil İsrail ordusunun Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah Hareketi'nden bir misilleme daha geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi.
İşgal ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
İsrail'den açıklamada gelmedi
Bu operasyona ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail rejiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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