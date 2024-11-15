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15 Kas 2024 13:45

Hizbullah ilk kez Tel Haim askeri üssünü vurdu

Hizbullah ilk kez Tel Haim askeri üssünü vurdu

Siyonist İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdüren Hizbullah Hareketi, Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünü ilk kez füzeyle hedef aldı.

Katil İsrail ordusunun Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah Hareketi'nden bir misilleme daha geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Tel Aviv​ kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi. 

İşgal ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan​ sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

İsrail'den açıklamada gelmedi

Bu operasyona ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail rejiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

News ID 1921798

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