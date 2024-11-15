Hizbullah ilk kez Tel Haim askeri üssünü vurdu

Katil İsrail ordusunun Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah Hareketi'nden bir misilleme daha geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Tel Aviv​ kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi.

İşgal ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan​ sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

İsrail'den açıklamada gelmedi

Bu operasyona ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail rejiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.